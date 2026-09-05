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Safranbolu'da Mobilya Atölyesinde Yangın

Safranbolu'da Mobilya Atölyesinde Yangın
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Karabük'ün Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Atölyede hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay Barış Mahallesi Meslek Sokak'ta meydana geldi. Kiracı olan Gürhan Ş.'ye ait mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, atölyede hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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