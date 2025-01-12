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MOBESE Gerçeği Ortaya Çıkardı: "Aracı Kuzenim Kullanıyordu" İfadeleri Yalanlandı

MOBESE Gerçeği Ortaya Çıkardı:
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Antalya'da meydana gelen trafik kazasında, yaralı sürücü Ali Berkant B.'nin, kazadan sonra 'Aracı kuzenim kullanıyordu' demesi MOBESE görüntüleri ile çürütüldü. Kazada 3 kişi yaralanırken, sürücünün alkollü olduğu tespit edildi ve ceza uygulandı.

Kaza sonrası 'Aracı kuzenim kullanıyordu kaçtı' dedi, MOBESE kamerası gerçeği ortaya çıkardı

TOFAŞ otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. MOBESE incelemesinde aracı kuzeninin kullandığını ve kaza sonrası kaçtığını söyleyen yaralının aracı kendisinin kullandığı ve alkollü olduğu belirlenirken, 9 bin 267 TL para cezası uygulanarak sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.

Manavgat'ta Antalya-Alanya D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Alanya istikametine seyir halindeki Mürsel K.'nın kullandığı 07 BVS 577 plakalı Opel marka otomobil ile karşı yönden Ali Berkant B.'nin kullandığı 07 LE 230 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller refüje savrulup hurdaya dönerken kazada sürücü Ali Berkant B, ile diğer araçta bulunan Şerife K. ve Naz B. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Aracı kuzenim kullanıyordu" dedi

Öte yandan, Tofaş Şahin Marka otomobilden yaralı olarak çıkarılan Ali Berkant B.'nin ambulansla hastaneye götürülmeden önce trafik polislerine 'Aracı kuzenim kullanıyordu. Kazanın ardından beni bırakıp kaçtı' demesi üzerine trafik ekipleri araç çevresinde aracı kullandığı iddia edilen şahsı aradı. Trafik ekiplerinin otomobilin geldiği istikamette bulunan MOBESE kameralarını incelemesinin ardından otomobilde tek kişi bulunduğu ve otomobili kullananın Ali Berkant B. olduğunu belirlendi. Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen Ali Berkant B.'yi 9 bin 267 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu ve otomobil trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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