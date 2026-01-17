Haberler

Slogan atmak isterken kendini yaktı, "Abla yanıyorsun" diyenlere aldırış etmedi

Slogan atmak isterken kendini yaktı, 'Abla yanıyorsun' diyenlere aldırış etmedi Haber Videosunu İzle
Slogan atmak isterken kendini yaktı, 'Abla yanıyorsun' diyenlere aldırış etmedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitinginde tütsü yakan yaşlı kadının slogan atarken üzerine kömürü düşerek yanma tehlikesi geçirdiği anlar kameraya yansıdı. Çevredekilerin "Abla yanıyorsun" sözlerine aldırış etmeyen kadının montu ve eli zarar gördü.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesinde bir miting gerçekleştirdi.
  • Çekmece Mahallesi'nde yaşlı bir kadın, slogan atarken içinde yanan kömür bulunan buhardanlığı üzerine düşürdü.
  • Kadın, 'Abla yanıyorsun' uyarısına aldırış etmedi ve eli ile montu zarar gördü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesinde bir miting gerçekleştirdi.

SLOGAN ATMAK İSTERKEN KENDİNİ YAKTI

Çekmece Mahallesi'ndeki miting alanına yakın bir nokta üzerinde ikamet eden yaşlı bir kadın, tütsü yakarak yoldan geçenleri selamladı ve slogan attı. Ancak slogan attığı esnada içerisinde yanan kömür bulunan buhardanlığı üzerine düşürdü.

Slogan atmak isterken kendini yakan kadın, 'abla yanıyorsun' uyarısına aldırış etmedi

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşların hızlı müdahalesiyle yanarak zarar görmekten kurtulan kadının, "Abla yanıyorsun" uyarısına aldırış etmediği anlar kameraya yansıdı.

Slogan atmak isterken kendini yakan kadın, 'abla yanıyorsun' uyarısına aldırış etmedi

"CENNETTE İLK AĞAÇ..."

Eli ve montu zarar gören vatandaş, "Bu bahur, nazardan saklar. Düşmanlarından saklar, cennette ilk ağaç bunun ağacı. Elime bir şey olmaz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

Göğsündeki ağırlıkla uyandı, karşısında görünce dehşete düştü
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Endonezya'da 10 kişinin bulunduğu uçakla irtibat kesildi

İçinde 10 kişi vardı: Yolcu uçağı havada sır oldu