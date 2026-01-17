Slogan atmak isterken kendini yaktı, "Abla yanıyorsun" diyenlere aldırış etmedi
Hatay'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitinginde tütsü yakan yaşlı kadının slogan atarken üzerine kömürü düşerek yanma tehlikesi geçirdiği anlar kameraya yansıdı. Çevredekilerin "Abla yanıyorsun" sözlerine aldırış etmeyen kadının montu ve eli zarar gördü.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesinde bir miting gerçekleştirdi.
- Çekmece Mahallesi'nde yaşlı bir kadın, slogan atarken içinde yanan kömür bulunan buhardanlığı üzerine düşürdü.
- Kadın, 'Abla yanıyorsun' uyarısına aldırış etmedi ve eli ile montu zarar gördü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesinde bir miting gerçekleştirdi.
SLOGAN ATMAK İSTERKEN KENDİNİ YAKTI
Çekmece Mahallesi'ndeki miting alanına yakın bir nokta üzerinde ikamet eden yaşlı bir kadın, tütsü yakarak yoldan geçenleri selamladı ve slogan attı. Ancak slogan attığı esnada içerisinde yanan kömür bulunan buhardanlığı üzerine düşürdü.
O ANLAR KAMERADA
Vatandaşların hızlı müdahalesiyle yanarak zarar görmekten kurtulan kadının, "Abla yanıyorsun" uyarısına aldırış etmediği anlar kameraya yansıdı.
"CENNETTE İLK AĞAÇ..."
Eli ve montu zarar gören vatandaş, "Bu bahur, nazardan saklar. Düşmanlarından saklar, cennette ilk ağaç bunun ağacı. Elime bir şey olmaz" dedi.