Slogan atmak isterken kendini yaktı, 'Abla yanıyorsun' diyenlere aldırış etmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesinde bir miting gerçekleştirdi.

SLOGAN ATMAK İSTERKEN KENDİNİ YAKTI

Çekmece Mahallesi'ndeki miting alanına yakın bir nokta üzerinde ikamet eden yaşlı bir kadın, tütsü yakarak yoldan geçenleri selamladı ve slogan attı. Ancak slogan attığı esnada içerisinde yanan kömür bulunan buhardanlığı üzerine düşürdü.

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşların hızlı müdahalesiyle yanarak zarar görmekten kurtulan kadının, "Abla yanıyorsun" uyarısına aldırış etmediği anlar kameraya yansıdı.

"CENNETTE İLK AĞAÇ..."

Eli ve montu zarar gören vatandaş, "Bu bahur, nazardan saklar. Düşmanlarından saklar, cennette ilk ağaç bunun ağacı. Elime bir şey olmaz" dedi.