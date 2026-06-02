Haberler

Türkiye'de yakalanan uyuşturucu kartelin önemli ismi Hollanda'ya iade edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİT ve İstanbul polisinin ortak operasyonuyla yakalanan Hollandalı uyuşturucu karteli baronu Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, iade işlemlerinin ardından Hollanda'ya gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polisin düzenlediği ortak operasyonla İstanbul'da yakalanan ve Hollanda makamlarınca, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla" suçlanan Hollanda merkezli uyuşturucu kartelinin baronlarından Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, bugün ülkesine iade edildi.

Hollanda merkezli uyuşturucu kartelinin kritik isimlerinden Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, MİT ve İstanbul polisinin Pendik'te düzenlediği operasyon ile yakalanmıştı. Ülkesinde uyuşturucu kartelinin baronlarından biri olduğu belirtilen ve Interpol'ün uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aradığı Leijdekkers'ın Türkiye'deki iade prosedürleri tamamlandı.

Uluslararası suç örgütü lideri Johannes Leijdekkers'in kardeşi olan 50 yaşındaki Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, ilk olarak iade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden teslim alınarak görevlilerin refakatinde Atatürk Havalimanına götürüldü. Leijdekkers, daha sonra Amsterdam'dan gelen Hollanda polisine teslim edilmek üzere güvenli şekilde uçağa bindirildi. Uyuşturucu kaçakçısını taşıyacak uçak, yerel saatle 14.15'te İstanbul'dan havalanarak Türkiye'den ayrıldı.

Operasyonun geçmişi

Güvenlik ve istihbarat birimleri, 50 yaşındaki Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'ın yakalanması için 17 Mayıs tarihinde İstanbul'un Pendik ilçesinde belirlenen adrese ortak operasyon düzenlemiş, ülkesin "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamala" suçlanan kanun kaçağını gözaltına almıştı.

Yine Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers liderliğindeki çetenin Türkiye'de saklanan yönetici ve mensuplarına Haziran 2023'te yapılan operasyonlarda 34 kişi gözaltına alınmış, Leijdekkers liderliğindeki uyuşturucu kartelinin Türkiye'de polisiye soruşturmada yakalanan yönetici ve üyelerinin çoğunun ülkelerine iade edildiği belirtilmişti. 2023 ve 2024 yıllarında suç ağına yönelik polisin operasyonlarında, çete üyelerine ait 1,1 milyar liralık mal varlığına el konulmuştu. Kartelin önde gelen isimlerinden "Kara Mamba" lakaplı Isaac Bignan ve Jurean Anthony Finix de yakalananlar arasındaydı. 2024'te yakalandıktan sonra yargılama sürecinde arasında Leijdekkers'in de bulunduğu bazı şüpheliler serbest bırakılmıştı. Savcılığın tahliye kararlarına itirazını kabul eden İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi; Abdullah Alp Üstün, oğlu Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur, Eric Schroeder, Selçuk Aydın ve Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'ın yeniden tutuklanmasına karar vermiş, ancak tüm sanıkların firar ettiği ortaya çıkmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi

"İran, asla olmaz dediği konuda geri adım attı"
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama

Başdanışmanı olacağı söylenen isim, rengini açıkça belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi

Erdoğan 10. kez dede oldu: Güzel haber Bayraktar çiftinden
Tahliye olan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Tahliye olan Ümit Karan'ın aylık geliri ortaya çıktı

Bybit.tr'den Türkiye vurgusu: Tamamen yerelleşmek istiyoruz

Bybit.tr'den Türkiye vurgusu: Tamamen yerelleşmek istiyoruz
Vinicius Junior'ın Real Madrid'den istediği maaş kriz çıkarttı

Real Madrid'den istediği maaş kriz çıkarttı
Transferler tamam! Hakan Safi tarih verdi

Vakit tamam: Beklenen an geldi

A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor!
Yolda yürürken lağım kanalına düştü

Hayatının hatasını yaptığı anlar kamerada