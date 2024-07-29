Harekat bölgesine saldıracaklardı! Eylem talimatını iletmeye gelen 2 teröriste MİT darbesi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/KCK'lı Ronahi Dilhvin kod Vesile Duran ve Arin Tolhildan kod Dilan Öklü'yü Irak/Hakurk'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

EYLEM TALİMATINI SAHADAKİ TERÖRİSTLERE AKTARIYORLARDI

MİT, terör örgütü üst yöneticilerinin TSK'nın Hakurk'taki harekat bölgesine yönelik eylem talimatının terör suçlarından haklarında arama kararı bulunan terörist Vesile Duran ve Dilan Öklü tarafından sahadaki örgüt mensuplarına aktardığını tespit etti. Terörist Duran ve Öklü, MİT tarafından adım adım izlenmeye başlandı. MİT, eylem talimatlarını aktaran teröristlere yönelik operasyon kararı aldı. Hakurk'ta eylem talimatını iletmek üzere buluşma yerine gelen terörist Vesile Duran ile Dilan Öklü, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

2014 YILINDA PKK'YA KATILDILAR

Ronahi Dilhvin kod Vesile Duran, 2014 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. 2015 yılında Irak'ın kuzeyine geçerek silahlı/ideolojik eğitim almasının akabinde söz konusu bölgede faaliyet gösterdi. Son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesinde faaliyet göstermekteydi.

Arin Tolhildan kod Dilan Öklü, örgüt tarafından, 2014 yılında henüz 15 yaşında iken silah altına alındı. Irak'ın kuzeyinde zorunlu silahlı/ideolojik eğitime tabi tutuldu.

Aynı zamanda 2019 yılında etkisiz hale getirilen PKK/KCK mensubu Tolhildan Zevki kod Vedat ÖKLÜ'nün kardeşi olan Dilan ÖKLÜ, etkisiz hale getirilmeden önce Hakurk alanında faaliyet yürütüyordu.