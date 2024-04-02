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Tunceli'de Terör Örgütüne Ait 2 Sığınak ve Patlayıcılar Ele Geçirildi

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Tunceli'nin Hozat ilçesinde terör örgütüne ait 2 sığınak ile patlayıcı madde, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatımızdan elde edilen bilgiler neticesinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız ile beraber yapılan çalışmalar sonucu, 2 Nisan 2024 tarihinde Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde icra edilen Şehit Savcı Murat Uzun 2024-14 Operasyonu kapsamında tespit edilen 2 mağara içerisinde patlayıcı maddeler mühimmatlar ve yaşam malzemeleri ele geçirilip imha edilmiştir. Huzurumuzu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bülent Tekbıyıkoğlu Tunceli Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Haberler

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