MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan ve Interpol Kırmızı Bülten ile aranan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Esad Faraşin kod adlı...
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MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan ve Interpol Kırmızı Bülten ile aranan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Esad Faraşin kod adlı Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye/Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.
MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan ve Interpol Kırmızı Bülten ile aranan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Esad Faraşin kod adlı Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye/Kamışlı'da etkisiz hale getirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - 3. Sayfa