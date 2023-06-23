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MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan ve Interpol Kırmızı Bülten ile aranan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Esad Faraşin kod adlı...

3. Sayfa Haberleri

MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan ve Interpol Kırmızı Bülten ile aranan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Esad Faraşin kod adlı Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye/Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan ve Interpol Kırmızı Bülten ile aranan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Esad Faraşin kod adlı Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye/Kamışlı'da etkisiz hale getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Terörden Arananlar Listesi 3. Sayfa Haberler

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