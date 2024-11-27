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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed'i, etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed'i, etkisiz hale getirdi
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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed'i, Irak'ın Sincar kentinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde Sincar istihbarat sorumlusu "Hevi" kod adlı Sadiye Muhammed Ahmed'i Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in istihbari çalışmaları neticesinde Sadiye Muhammed Ahmed'in PKK/KCK'nın Sincar'daki istihbarat yapılanmasından sorumlu olduğu tespit edildi. MİT'in hedef listesine alınan Sadiye Muhammed Ahmed'in bulunduğu noktanın belirlenmesi üzerine teröristin her hareketi anlık takip edildi. Kendisini gizlemek amacıyla Yezidi halkın içerisinde yaşayan "Hevi" kod adlı Ahmed, bölgedeki halkı örgütleyen örgüt yapıları ile askeri yapılanmaları denetleyerek, Kandil'e rapor vermek ile görevliydi. Faaliyetleri MİT tarafından deşifre edilen Ahmed'e yönelik operasyon kararı alındı. Operasyon için en uygun zamanda düğmeye basıldı ve Sadiye Muhammed Ahmed nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

SÖZDE SİNCAR İSTİHBARAT SORUMLUSU OLARAK FAALİYET YÜRÜTÜYORDU

"Hevi" kod adını kullanan Sadiye Muhammed Ahmed, terörö rgütü PKK'ya 2001 yılında katıldı. Sadiye Muhammed Ahmed, örgüte katılmasından bu yana Suriye'de muhtelif bölgeler ile Irak'ta Kandil, Kerkük, Mahmur ve Sincar bölgelerinde faaliyet gösterdi. Bir dönem sahte kimlik kullanarak PKK/KCK'nın Mahmur Kampı sözde dış ilişkiler sorumluluğunu yürüttü. PKK/KCK adına Mahmur ile Sincar arasındaki ilişkiyi koordine eden Ahmed, son olarak PKK/KCK'nın sözde Sincar istihbarat sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelanikli vedat:

3 Özbek türkü bae ye iade eden mite bit kadar güvenmiyorum artık ! İsrail’in kapı kulu mit Türkiye’nin yüz karası mit

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Haber YorumlarıPerwer:

Yaklaşık 45 yıldır terör örgütü ile mücadele ediliyor ancak bugüne kadar örgütün üst düzey yöneticilerinden hiçbiri etkisiz hale getirilemedi. Özellikle elebaşları

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

vah vaaaaahhh(!)??

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