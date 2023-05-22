MİT'ten nokta operasyon: Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İletişim Sorumlusu Emre Şahin etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın Gare bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde iletişim sorumlusu Emre Şahin'i etkisiz hale getirdi.

PKK/KCK Özel Güç bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütün iletişim altyapısından sorumlu olan Rodi kod adlı Emre Şahin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın Gare bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Nefes kesen operasyon

Örgütün haberleşme sisteminde kullanılan programları yazan Rodi kod adlı Emre Şahin'in Irak'ın Gare bölgesinde alanına geçtiğini tespit eden MİT, terör örgütünün haberleşme altyapısına darbe vurmak amacıyla Rodi kod adlı Emre Şahin'i 'öncelikli etkisiz hale getirilecek kritik hedefler' listesine dahil etmişti.

Terör örgütünün iletişim altyapısını kuran ve işleyişinden sorumlu olan Emre Şahin'in ayrıca Murat Karayılan'a bağlı olarak örgütün gizli haberleşme yöntemleri üzerine çalıştığı biliniyordu.

MİT'in Irak'ın Gare bölgesinde görevli saha ajanları, Emre Şahin'in faaliyet alanına sızmak için özel özel olarak görevlendirildi. Saha ajanları tarafından, haberleşme altyapısına zarar verildi ve arızanın giderilmesi için Emre Şahin'in görevlendirilmesi sağlandı. MİT, yaşanan arızayı gidermek için bölgeye intikal eden Emre Şahin'i başarılı bir operasyonla korumasıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

Örgüt içerisindeki en iyi yazılımcı olarak biliniyordu

PKK/KCK Özel Güç bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütün iletişim altyapısından sorumlu olan ve örgüt içerisindeki en iyi yazılımcı olarak bilinen Rodi kod adlı Emre Şahin, 2014 yılı içerisinde PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. PKK/KCK kırsal kadroya katılmadan önce PKK/KCK paralelinde faaliyet yürüten Eskişehir Demokratik Öğrenci Derneği (EDÖDER) ve Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) Eskişehir yapılanması içerisinde çeşitli görevlerde bulundu. Örgüte katılımı sonrası Şırnak kırsalında Türk Güvenlik Güçlerine karşı faaliyet gösteren Emre Şahin, 2019 yılında Irak alanına geçti. Irak'ın kuzeyinde fünye ve patlayıcı madde üretimi konusunda çalışmalar yürüttü. 2020 yılı itibariyle Özel Güç içerisinde sorumlu seviyede görevlendirildi. Örgüt mensuplarınca kullanılan şifreli haberleşme yöntemlerini geliştirdi, örgütün hacker biriminin sorumluluğunu yürüttü. - ANKARA