MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyonu: Gri listedeki Fehmi Öğmen ve 2 terörist etkisiz hale getirildi
3. Sayfa Haberleri
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyonu: Gri listedeki Fehmi Öğmen ve 2 terörist etkisiz hale getirildi Gri listede aranan PKK/HPG Sorumlularından Sinan Dijvar kod Fehmi ÖĞMEN, beraberindeki Ş.
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyonu: Gri listedeki Fehmi Öğmen ve 2 terörist etkisiz hale getirildi
Gri listede aranan PKK/HPG Sorumlularından Sinan Dijvar kod Fehmi ÖĞMEN, beraberindeki Ş.Reşit Taburu Sorumlusu Mazlum Koçer kod Mehmet Salih ÇAKAL ve Ararat Tolhildan kod Ahmed Muhammed ALİ, Irak/Süleymaniye-Çemçemal kırsalında MİT tarafından etkisiz hale getirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa