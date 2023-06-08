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MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyonu: Gri listedeki Fehmi Öğmen ve 2 terörist etkisiz hale getirildi

3. Sayfa Haberleri

MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyonu: Gri listedeki Fehmi Öğmen ve 2 terörist etkisiz hale getirildi Gri listede aranan PKK/HPG Sorumlularından Sinan Dijvar kod Fehmi ÖĞMEN, beraberindeki Ş.

MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyonu: Gri listedeki Fehmi Öğmen ve 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan PKK/HPG Sorumlularından Sinan Dijvar kod Fehmi ÖĞMEN, beraberindeki Ş.Reşit Taburu Sorumlusu Mazlum Koçer kod Mehmet Salih ÇAKAL ve Ararat Tolhildan kod Ahmed Muhammed ALİ, Irak/Süleymaniye-Çemçemal kırsalında MİT tarafından etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Irak PKK 3. Sayfa Haberler

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