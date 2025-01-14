Üye Girişi
Haberler
ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz

Biden, görevi bırakmasına günler kala Gazze için güzel haberi verdi
İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak

İsrail askerleri Netanyahu'ya karşı bayrak açtı!
ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı

ABD'deki yangınların ekonomik zararı ülkeyi zora sokacak
Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur

Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur

MİT, Reyhanlı Saldırısının Faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye'de Yakaladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2013 yılında Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı, MİT’in düzenlediği operasyonla Suriye'de yakalandı.

MİT, 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye'de yakaladı

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatıve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye'de yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT, Reyhanlı saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'nın patlamada kullanılan bombaları temin ettiğini tespit etti. Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan Koralı'nın Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında bulunduğu da biliniyordu. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu yeri tespit edilen Muhammed Dib Koralı, MİT'in Suriye'de düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak, Hayat İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MİT, 2018 yılında saldırının firari faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik'i de Suriye'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirmişti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

MİT, Reyhanlı Saldırısının Faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye'de Yakaladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY - 3.Sayfa
img

MİT hain saldırının failini yakaladı
img

Şampiyon, Beyza ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi
img

Mert Demir para karşılığı ilişki iddiası sonrası ilk kez konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu

Mert Demir para karşılığı ilişki iddiası sonrası ilk kez konuştu
Hemen yanıt geldi: Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası ortalığı karıştıracak paylaşım

Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak Fenerbahçe paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 14 Ocak Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 14 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 14 Ocak Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14 Ocak Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 14 Ocak Ataşehir, Avcılar, Çekmeköy elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Narin Güran'ın annesi itiraf etti mi, ne dedi? Yüksel Güran kimi suçladı? Bursa elektrik kesintisi! 14 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 14 Ocak Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 14 Ocak Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi 14 Ocak Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.