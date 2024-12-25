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MİT, PKK'nın Genel Cephane Sorumlusunu Etkisiz Hale Getirdi

MİT, PKK'nın Genel Cephane Sorumlusunu Etkisiz Hale Getirdi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın Irak/Gare'deki sözde Genel Cephane Sorumlusu Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan'ı etkisiz hale getirdi. Serihan, uzun süredir Türk güvenlik güçlerine karşı eylem planlamaları yapıyordu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Irak/Gare sözde Genel Cephane Sorumlusu Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan'ı etkisiz hale getirdi. Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT, istihbari çalışmaları sonucunda terörist Serihan'ın 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı eylem planlamalarında bulunduğunu ve talimatını bizzat verdiğini tespit etti.

Bunun üzerine MİT, PKK/KCK'lı Serihan'ı hedef listesine aldı. MİT, saha ajanları vasıtasıyla Serihan'ın, örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde eylem arayışında olan örgüt mensuplarının silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşıladığı bilgisini edindi.

PKK/KCK'lı Serihan'a karşı düzenlenecek operasyon için en uygun zamanın oluşmasıyla düğmeye basıldı. Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla Gara'da hazırlıklarda bulunan Serihan ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi.

Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan kimdir

Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan, 2010 yılında örgütün kırsal kadrolarına İstanbul'dan katılım sağladı. 2010-2014 yılları arasında Irak'ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerde yer aldı. 2014 yılı itibarıyla Suriye/Serekani bölgesinde takım komutanı olarak faaliyet yürüttü. 2015-2016 yıllarında Suriye/Tel Tamir ve Serekani'de cephane sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2017 yılında Ayn Al Arap'ta sorumlu düzeyde görevlendirildi. 2018-2024 yılları arasında Irak/Gare Genel Cephane Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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