MİT, PKK/KCK'nın Askeri İstihbarat Sorumlusunu Etkisiz Hale Getirdi

MİT'ten PKK/KCK'nın askeri istihbarat sorumlusunu etkisiz hale getirdi

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Gare askeri istihbarat sözde sorumlularından Hogir Pirosi kod adlı Halil Yiğit'i Irak Gare'de gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT'in istihbari çalışmaları sonucu PKK/KCK'lı Halil Yiğit'in, örgüt üst düzey yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gare'de Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiği tespit edildi.

MİT, terör suçlarından hakkında arama yakalama kararı bulunan Halil Yiğit'i hedef listesine koydu. Haber kaynakları vasıtasıyla hassas konumu tespit edilen Hogir Pirosi kod adlı Halil Yiğit adım adım takip edildi. Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı ve PKK/KCK Gare askeri istihbarat sözde sorumlularından Halil Yiğit etkisiz hale getirildi.

Hogir Pirosi kod adlı Halil Yiğit kimdir?

Yiğit, 2007 yılında Şırnak kırsalında sözde Öz Savunma Birlikleri'nde örgütsel faaliyetlerine başladı ve örgütleme çalışmalarında yer aldı. 2010 yılında PKK/KCK kırsal alanına katılım yaptı. Daha sonra ise Irak Metina'da örgütün lojistik aktarım faaliyetlerinden sorumlu oldu.

Askeri ve ideolojik eğitim alarak PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde silahlı faaliyet yürüttü. Şırnak Silopi'de PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen silahlı, EYP'li eylemlere katıldı. 2014'te Silopi'de halktan gasp ettiği yüksek miktarda parayı Cudi kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına aktardı.

Yiğit, 2016 yılında Cudi bölgesinde ve Silopi'de faaliyet yürüttü. Tim komutanı olarak Hendek ve Barikat olaylarında Türk güvenlik güçlerine karşı yapılan eylemleri organize etti. 2018 yılında Suriye'de YPG içerisinde faaliyet gösterdi. Son olarak Gare alanına geçti ve örgütün askeri istihbarat kadrosunda istihbarat faaliyetleri yürütüyordu.