MİT, kritik ağları hedefleyen siber casusluk şebekesini çökertti; 2 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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MİT'in çalışmaları, savunma sanayii başta olmak üzere kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedefleyen siber casusluk şebekesini çökertti. Operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Savunma sanayii başta olmak üzere kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedef alan siber casusluk şebekesi, MİT'in çalışmaları sonucunda çökertildi. Yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı