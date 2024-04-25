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MİT'in sağladığı istihbarat ile 2 DEAŞ'lı yakalandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sağladığı istihbarat desteğiyle Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekat bölgesinde DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusunu yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) sağladığı istihbarat desteğiyle Barış Pınarı Harekat bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu Suriye Milli Ordusu güçlerince yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti'ne bağlı para trafiğini yöneten "Abu Bekir El Kureyşi" kod adlı Ziyad El Hacci ile "Abu El Bera" kod adlı Musa Muhammed El Habib, Suriye Milli Ordusu güçlerine bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

MİT'in sağladığı istihbarat ile 2 DEAŞ'lı yakalandıZiyad El Hacci

MİT'in sağladığı istihbarat ile 2 DEAŞ'lı yakalandıMusa Muhammed El Habib

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Suriye Milli Ordusu Suriye Suriye Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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