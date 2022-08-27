Üye Girişi
Haberi Paylaş

MİT, Asos'ta 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi

3. Sayfa Haberleri

MİT, Asos'ta 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi

MİT, Asos'ta 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Asos bölgesinde gerçekleştirdiği özel operasyonda Murat Karayılan'ın başında olduğu PKK'nın silahlı kanadı Halk Savunma Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürüten iki PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.

MİT, Asos'ta 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Asos bölgesinde gerçekleştirdiği özel operasyonda Murat Karayılan'ın başında olduğu PKK'nın silahlı kanadı Halk Savunma Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürüten iki PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından, 22 Ağustos'ta Irak Süleymaniye Asos bölgesinde, 2 PKK/KCK mensubu özel operasyon ile etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının Baver Sur kod adlı Hüseyin Resuli Kızılbaş ve Rezan Baran kod adlı Mervan Misto olduğu tespit edildi.

Her iki teröristin ise Murat Karayılan'ın başında olduğu PKK'nın silahlı kanadı Halk Savunma Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Murat Karayılan Irak PKK 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title