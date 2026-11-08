Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mısır'ın Gize vilayetinde iki tren çarpıştı, kazada 7 kişi öldü, 112 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır'ın Gize vilayetinde iki yolcu treninin çarpıştığı kazada can kaybı 7'ye, yaralı sayısı 112'ye yükseldi. Mısır Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre acil durum ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken kazanın nedeni için kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Mısır'ın Gize vilayetinde iki yolcu treninin çarpıştığı kazada can kaybı 7'ye, yaralı sayısı ise 112'ye yükseldi.

Mısır'da Gize-Fayoum seferini yapan bir yolcu treni, Kahire-Aswan seferini gerçekleştiren başka bir trene arkadan çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle bazı vagonlar raydan çıkmıştı. Mısır Sağlık Bakanlığı, Gize vilayetinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye, yaralananların sayısının ise 112'ye yükseldiğini açıkladı. Acil durum ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, kazanın nedeninin belirlenmesi için başlatılan kapsamlı soruşturma sürüyor.

Mısır, geçmişte de büyük tren facialarıyla gündeme gelmişti. Ülkede 2002 yılında meydana gelen ve Mısır tarihinin en ölümcül tren kazası olarak kayıtlara geçen olayda, kalabalık bir yolcu treninde çıkan yangın 7 vagona yayılmış, en az 360 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye ve Irak'tan 'PKK' hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor18

Türkiye ve komşu ülkeden "PKK" hamlesi! Faaliyete geçiriliyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 'Allah'ım adamı ezdi'

Otoyoldaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı! "Allah'ım adamı ezdi"
Giresun Piraziz'de kardeşini silahla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı

Kardeş kavgasında kan döküldü
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu

Bir gecede beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Mısır’da iki yolcu treni çarpıştı: 7 ölü, 112 yaralı

Yolcu trenleri çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
8 kişinin katiliyle karşılaşmasını anlattı, gözyaşlarını tutamadı

8 kişinin katiliyle karşılaşmasını anlattı, gözyaşlarını tutamadı
Torununun ölüm haberini alan 87 yaşındaki babaanne de aynı gün hayatını kaybetti! İkisinin de adı Naime

Torununun acı haberini aldı, aynı gün o da hayata veda etti
Karadeniz'de palamut tezgahlardan çekiliyor! Fiyatı 75-100 TL'den 125-150 TL'ye çıktı

Palamuda veda vakti geldi! Tezgahta fiyatı 150 liraya dayandı