Mısır'ın Gize vilayetinde iki tren çarpıştı, kazada 7 kişi öldü, 112 kişi yaralandı

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Mısır'ın Gize vilayetinde iki yolcu treninin çarpıştığı kazada can kaybı 7'ye, yaralı sayısı ise 112'ye yükseldi.

Mısır'da Gize-Fayoum seferini yapan bir yolcu treni, Kahire-Aswan seferini gerçekleştiren başka bir trene arkadan çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle bazı vagonlar raydan çıkmıştı. Mısır Sağlık Bakanlığı, Gize vilayetinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye, yaralananların sayısının ise 112'ye yükseldiğini açıkladı. Acil durum ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, kazanın nedeninin belirlenmesi için başlatılan kapsamlı soruşturma sürüyor.

Mısır, geçmişte de büyük tren facialarıyla gündeme gelmişti. Ülkede 2002 yılında meydana gelen ve Mısır tarihinin en ölümcül tren kazası olarak kayıtlara geçen olayda, kalabalık bir yolcu treninde çıkan yangın 7 vagona yayılmış, en az 360 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı