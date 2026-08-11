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Mısır'da işçi kamyonu devrildi: 15 ölü

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Mısır’da işçileri taşıyan bir kamyonetin devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

Mısır'da işçileri taşıyan bir kamyonetin devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

Mısır'ın İsmailiye vilayetinde işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Mısır Sağlık Bakanlığı, kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yetkililer, kazanın Al-Shabab elektrik santralinin önünde meydana geldiğini aktardı. Kazanı nedeni henüz bilinmezken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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