Misina Dolanan Karga İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ağaçta mahsur kalan bir karga, itfaiye ekipleri tarafından ayağındaki misinanın çözülmesiyle kurtarıldı. Yerli ve yabancı turistler, kurtarma çalışmalarını ilgiyle takip etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ayağına misina dolanıp ağaçta mahsur kalan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ekipler, karganın ayağındaki misina nedeniyle ağaçta sıkıştığı ihbarı üzerine alarma geçti. Side Limanı'na ulaşan itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ağaçtaki karganın yanına çıkarak ayağındaki misinayı dikkatlice çözdü. Kurtarılan karga, durumunun kontrol edilmesinin ardından güvenli bir şekilde doğaya bırakıldı.
Kurtarma çalışmaları limandaki yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgiyle izlendi. - ANTALYA