Üye Girişi
Haberi Paylaş

Misafir olarak geldiği köyde havlayan köpeğe kurşun yağdırdı

3. Sayfa Haberleri

Misafir olarak geldiği köyde havlayan köpeğe kurşun yağdırdı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde misafir olarak geldiği köyde aracına havlayan köpeğe kurşun yağdırdı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde misafir olarak geldiği köyde aracına havlayan köpeğe kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği köpek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde ikamet eden Fatih Aydın'a ait Kangal ırkı köpeğe, köye misafir olarak gelen bir şahıs av tüfeğiyle ateş etti. Kurşunların isabet ettiği köpek yaralandı. Sahibi Fatih Aydın tarafından yaralanan köpek, veteriner hekime götürülerek tedavi ettirildi. Gece saatlerinde yaşanan olayda Kangal ırkı köpeğin sahibi Fatih Aydın, olayı gördüğünü belirterek, köye misafir olarak gelen bir kişinin aracıyla yoldan geçerken köpeğin arabaya havladığını, bunun üzerine şahsın araçtan inerek köpeğe tek el ateş açtığını söyledi. Tüfekten çıkan saçmalarla 3-4 yerinden köpeğinin yaralandığını söyleyen Aydın, köpeğini İnebolu Veteriner Kliniği'nde tedavi ettirdiğini kaydetti.

Yaralı köpeğin hayati tehlikesi bulunduğunu belirten Aydın, jandarmaya başvurarak şahıstan şikayetçi oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Aydın Kastamonu Aydın 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title