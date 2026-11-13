Miras vurgunu yapan şebeke İstanbul merkezli 3 ilde çökertildi, 11 şüpheli yakalandı

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Yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının ülkedeki miraslarını hedef alan ve sahte belgeler ile "joker şahıslar" kullanarak vurgun yapan şebeke çökertildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda avukatlık mesleğinden men edilmiş N.D. adlı eski bir avukatın da aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı