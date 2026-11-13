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Miras vurgunu yapan şebeke İstanbul merkezli 3 ilde çökertildi, 11 şüpheli yakalandı

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Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının miraslarını sahte belgeler ve 'joker şahıslarla' hedef alan şebeke çökertildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında meslekten men edilmiş eski avukat N.D.'nin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

Yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının ülkedeki miraslarını hedef alan ve sahte belgeler ile "joker şahıslar" kullanarak vurgun yapan şebeke çökertildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda avukatlık mesleğinden men edilmiş N.D. adlı eski bir avukatın da aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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