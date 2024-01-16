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Miras meselesinde akrabasını vurmuştu: Ev hapsiyle cezalandırıldı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde miras meselesi sebebiyle eşinin kardeşini vuran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

Miras meselesinde akrabasını vurmuştu: Ev hapsiyle cezalandırıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde miras meselesi sebebiyle eşinin kardeşini vuran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

14 Ocak günü İnönü Mahallesi Karacasu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.B. ile kız kardeşi S.G. arasında miras meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada S.G.'nin eşi F.G., yanında bulunan silahla M.B.'yi ayağından vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Akyazı Miras Güvenlik Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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