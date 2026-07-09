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Miras kavgasında 4 kişiyi yaralayan sanık hakim karşısına çıktı

Miras kavgasında 4 kişiyi yaralayan sanık hakim karşısına çıktı
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Kayseri'de miras meselesi yüzünden çıkan kavgada aralarında amcasının da bulunduğu 4 kişiyi bıçakla yaralayan sanık, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada tarafların avukatları farklı savunmalar yaparken, mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri'de iddiaya göre miras meselesi yüzünden çıkan kavgada içlerinde amcasının da bulunduğu 4 kişiyi yaralayan sanık, hakim karşısına çıktı.

Melikgazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta bir bağ evinde meydana gelen olayda, iddiaya göre miras meselesi yüzünden çıkan kavgada aralarında amcasının da olduğu 4 kişiyi bıçakla yaralayan Ş.P., Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Ş.P. ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada savunma yapan sanık S.P. ilk saldırının karşı taraftan geldiğini belirterek aldığı darbe ile yaralandığını ve darbenin hayati tehlike oluşturabileceğini söyledi.

Saldırıda yaralananların avukatı ise sanığın yaralamadan değil, kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanması gerektiğini söyledi.

Tutuklu sanık S.P.'nin avukatı ise müvekkilinin şikayetçilerden Y.P. tarafından yaralandığını belirterek, Y.P. hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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