Minik Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi

Ordu'nun İkizce ilçesinde, minik öğrenciler polis ekiplerinden güvenli trafik eğitimi aldı. Eğitimde trafik kuralları ve polis memurlarının görevleri anlatıldı.

İkizce İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İkizce İlkokulu'nda eğitim düzenledi. Etkinlikte çocuklara trafik kuralları teorik olarak anlatılırken, polis memurları meslekleri hakkında da bilgi verdi. Minikler, polislerin görevlerini öğrenip tecrübelerini dinlerken sorularını da sorma fırsatı buldu.

Eğitim, öğrencilerin merak ettiklerini sormaları ve cevapların verilmesiyle sona erdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
