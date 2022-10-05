Minibüsün motosikletliye çarptığı an kamerada 3. Sayfa Haberleri Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, Cemalpaşa Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı minibüs ile Teyfik Kağan Döş isimli kuryenin kullandığı motosiklet kavşakta çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayıp beton zemine döşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kuryenin hastanede tedavisi sürerken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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