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Minibüsün çarptığı yaşlı kadın feci şekilde can verdi... O anlar kamerada

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde yayanın minibüsün altında ezilerek can verdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, 28 Şubat tarihinde Arsuz ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Minibüs sürücüsü tutuklandı.

Minibüsün çarptığı yaşlı kadın feci şekilde can verdi... O anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde yayanın minibüsün altında ezilerek can verdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 28 Şubat tarihinde Arsuz ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. V.Y. idaresindeki minibüs, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan N.Ö'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle N.Ö. minibüsün altında kaldı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan N.Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekiplerce gözaltına alınan minibüs sürücüsü V.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayanın minibüs altında kalarak can verdiği anlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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