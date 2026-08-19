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Minibüs Şoförü Fenalaşan Genç Kızı Hastaneye Yetiştirdi

Minibüs Şoförü Fenalaşan Genç Kızı Hastaneye Yetiştirdi
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Edirne'de şehir içi minibüsünde seyahat eden genç kız fenalaştı. Yolcuların durumu bildirmesi üzerine emekli polis memuru şoför Ayhan Korkmaz, güzergahını değiştirerek genç kızı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şoförün davranışı takdir topladı.

Edirne'de şehir içi minibüsünde seyahat eden genç kız, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de şehir içi minibüsünde seyahat eden bir genç kız fenalaştı. Genç kızı fark eden yolcular, durumu şoföre bildirdi. Bunun üzerine emekli polis memuru olan minibüs şoförü Ayhan Korkmaz (52), güzergahını değiştirerek genç kızı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şoförün davranışı ise takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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