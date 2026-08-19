Sivas'ta kazada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ta dün Zara-Suşehri karayolu, Elmaseki-Çokrak köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Suşehri istikametine seyir halinde olan Hayati Aras idaresindeki 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü bilinmeyen bir nedenle şarampole uçmuş, kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş 4'ü ağır 10 kişi yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden Funda Durhan (38), kızı Erva Durhan (10) ve Dilek Özcan için cenaze namazı kılındı. Anne ve kız için kent merkezinde bulunan Ayyıldız Camii'nde kılınan cenaze namazına ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve kız toprağa verildi. Dilek Özcan için ise Suşehri ilçesi Balhatun Camii'nde cenaze namazı kılındı. Özcan'ın naaşı namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı