Haberler

Adıyaman'da Motosiklet-Minibüs Çarpışması: 2 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet-Minibüs Çarpışması: 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da Cumhuriyet Mahallesi'nde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi ile Kemal Paşa Caddesi kesişimin de Burak Ahmet D. idaresindeki 02 ACN 863 plakalı motosiklet, Mehmet T. idaresindeki 02 AFA 898 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Abdullah K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu

Tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu! Yorum sizin

Roberto Carlos Müslüman oldu

Fener'in efsanesi Müslüman oldu
Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler
Okan Buruk beraberliğin faturasını ona kesti! Yıldız isim kulübeye çekiliyor

Beraberliğin faturasını ona kesti! Yıldız isim kulübeye çekiliyor
Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor

Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor
Fenerbahçe, 17 yıllık hasreti bitirmenin 180 dakika uzağında

17 yıllık hasret 180 dakika uzaklıkta
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi

18 yıllık aile dostu, İmamoğlu'nu çok fena sattı: Vermeseydik...