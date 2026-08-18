Adıyaman'da Motosiklet-Minibüs Çarpışması: 2 Yaralı

Adıyaman'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi ile Kemal Paşa Caddesi kesişimin de Burak Ahmet D. idaresindeki 02 ACN 863 plakalı motosiklet, Mehmet T. idaresindeki 02 AFA 898 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Abdullah K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı