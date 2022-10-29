2 ay sonra evlenecekti! Ecel, 23 yaşındaki Esra'yı minibüs beklerken yakaladı 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'ın Kahta ilçesinde durakta minibüs bekleyen genç kadının kafasına elektrik direği düştü. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede 8 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kahta ilçesi Yeni Mahalle Adaviye Bulvarında 21 Ekim'de meydana gelen kazada Ahmet M. yönetimindeki 02 ACN 169 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak kaldırıma çıktı. Sürücü Ahmet M, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, çarptığı elektrik direği ise o esnada durakta minibüs bekleyen Esra Fırat'ın kafasına düştü. YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ Ağır yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 23 yaşındaki Esra Fırat, hastanede verdiği 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 2 AY SONRA EVLENECEKTİ Otopsi yapılmak üzere morga götürülen genç kadının cenazesinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedileceği öğrenildi. Nişanlı olan Esra Fırat'ın 2 ay sonra evleneceği öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman Fırat 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 2 ay sonra evlenecekti! Ecel, 23 yaşındaki Esra'yı minibüs beklerken yakaladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.