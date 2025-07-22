Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz

Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
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Kadıköy'de 24 Ocak'ta bıçaklanarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, eylem sırasında kendisine gönderilen tehdit mesajını gösterdi. Mesajda, "Şikayetini geri çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz." şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.

Kadıköy'de 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava süreci devam ederken, annesi Yasemin Minguzzi Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda oturma eylemi başlattı. Anne Minguzzi'nin sessiz çığlığı başka ailelerin de desteğiyle meydanda yankı buldu. Çocuklarını farklı olaylarda kaybeden aileler, dayanışma amacıyla eyleme katıldı.

EYLEM SIRASINDA MİNGUZZİ'NİN ANNESİNE TEHDİT MESAJI

Yasemin Minguzzi oturma eylemi sırasında kendisine gönderilen tehdit mesajını da paylaştı. Mesajda, "Şikayetini geri çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz." şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.

MİNGUZZİ CİNAYETİ

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti. Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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