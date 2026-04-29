Mine Kırıkkanat hakkında re'sen soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Kripto kılıç artığı' paylaşımını yapan Mine Kırıkkanat hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mine Kırıkkanat hakkında, re'sen soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada, "29 Nisan 2026 tarihinde açık kaynaklar üzerinden yapılan incelemede, X isimli sosyal medya platformunda, 'Kripto kılıç artığı' yorumuyla kendi profilinde paylaştığı tespit edilmiş olup, Şüpheli 'Mine Kırıkkanat' rumuzlu sosyal medya kullanıcısının yukarıda belirtilen paylaşımının Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunu oluşturabileceği değerlendirilmekle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
