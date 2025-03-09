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Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan, hastanede hipotermiden yaşamını yitiren Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. 2 Mart'ta öğlen saatlerinde kolundaki çantasıyla Kağıthane'deki evinden çıkan Gürel'in minibüse binip Şişli'ye gittiği ve oradan da Mecidiyeköy metrosuna gittiği öğrenildi. Gürel'in turnikelerdeki aceleci tavrı ve otobüs şoförüyle diyaloğu dikkat çekti.

İstanbul'da Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü gezmek amacıyla Belgrad Ormanı'na gideceğini belirterek evinden ayrıldı ve bir daha evine dönmedi.

Kayıp ihbarının ardından ormanda yapılan arama çalışmalarının dördüncü gününde, saat 01.15'te uyur halde bulunan Güler, kaldırıldığı hastanede hipotermi kaynaklı organ yetmezliği ve iç kanamadan yaşamını yitirdi. Ece Güler'in ölümünün ardından, ormanda kaldığı süre boyunca ne yaptığı ise sır olarak kaldı.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre eşine kırıldığı ve patronuna kızdığı için Belgrad Ormanı'na giden Gürel, telefonuna gelen hiçbir çağrıyı açmadı. Sadece bir arkadaşına bulunduğu yerden resim atan ve ardında bıraktığı birçok soruya cevap vermeden bu dünyadan ayrılan Ece Gürel'in yeni görüntülerine Show Haber ekibinden Uğur Alattinoğlu ulaştı.

Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

TURNİKELERDEKİ ACELECİ TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

2 Mart'ta öğlen saatlerinde kolundaki çantasıyla Kağıthane'deki evinden çıkan, minibüse binip Şişli'ye giden mimarın bir sonraki adresi Mecidiyeköy metrosu oldu. Turnikelerdeki aceleci tavrı görüntülere yansıyan Ece Gürel, metrodan 9 durak sonra Hacıosman'da inip Belgrad Ormanına giden otobüse bindi.

"TEŞEKKÜR EDERİM YA UNUTMUŞUM"

Otobüs kaptanı ile ilerken kısa bir diyaloğa giren Ece Gürel, şoförün "Burada mı ineceksin?" sorusuna "Teşekkür ederim ya unutmuşum" yanıtını verdi. Dalgınlığı dikkat çeken Gürel otobüsten indi yaklaşık 1 km yürüdükten sonra ormana vardı. Mimar Ece Gürel'in bulunana kadar son görüntüsü ormana yürürken ki hali oldu.

Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

ARKASINDA BİR BİLMECE BIRAKTI

Kimi biraz dargındı diyen eşini suçladı, kimi her şeyi bunaldığı baskı gördüğünü söyleyen iş hayatına bağladı. Telefonu varken arayanları cevapsız bırakması, soğuk ve ıssız ormanda montunu çıkarması. Tam kurtuldu derken kurtulamaması. Kayboluşu, bulunuşu, ani ölümü, astroloji merakı, bunların hepsi kafaları karıştırdı.

SON MESAJINI YOLLADI

X-Ray'dan geçti, daha sonra billboarddaki reklama bakış atıp, yürümeye devam etti. 9 durak sonra Hacıosman'da indi. Ardından Belgrad Ormanı'na giden otobüse bindi. Yaklaşık yarım saat sonra otobüsten indi. Otobüsten indi yaklaşık 1 kilometre sonra Belgrad Ormanı'na girdi, İngiltere'deki çocukluk arkadaşıyla mesajlaştı.

SIRLARIYLA AYRILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Ekipleri başta olmak üzere herkes ondan gelecek bir haberi bekliyordu. Dördüncü gününde vücudu 25 derece ve soğuktan titrerken bulundu genç kadın.... Bulunduğu sırada hipotermi geçiren Ece Gürel, acilen hastaneye kaldırıldı. Ancak tedavi altına alınsa da hipotermiye yenik düşen Gürel, yaşam savaşını kaybetti.

Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBELMA BARUT:

Hayatımın hiçbir aşamasında insan ayrımı yapmadım. Gerçekten sadece merakımdan soruyorum. Bu avukat Ece Gürel'in ailesinin ensesi kalın diye mi hiç bir platformda haberleri gündemden düşmüyor. Diyarbakır'da kaybolan Rojin diye bir kızımız daha vardı. O'nun ailesi gariban diye mi Ece Gürel kadar gündem olmuyor ?

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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Takıldığı tarikat canını aldı.Bu şarlatanlar, şeytanlar aklını çeldiler.Büyütmeyin o kadar,ölüm var.Çağdaş olmak dinden uzaklaşmaksa,başkaları sizi kendine böyle bağlar.Sonuç ortada,intihar ve hüzün.

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

TUTUN ATIN BENİ BU ÜLKEDEN NERE OLURSA

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Ölü arkasından abuk subuk konulan mahluklar ne çok bilmiş insanlar sanıyorsunuz ölü hakkını savunamaz yok ne çok uzatıldı başkaları bu kadar konuşulmadı şüpheli kayboluş tabi konuşulacak üstü kapanmamalı. Rojin de konuşuldu narin de konuşuldu art niyet yapmayın tarotla ilgilenmesi bir hobi burda konuşulması gereken 4 günde ne yaşadı neden telefonu elinde değildi eşyaları ayrı kendi ayrı yerde bulundu bunların konuşulması gerek kimi ormanda ne işi vardı diyor herkes sizin gibi klavye başında oturmuyor sabahtan akşama kadar gezmeyi seven insanlar evde durmaz sosyal yaşantısı olanlar ölü arkadından gıybet yapmaya ne meraklısınız be

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

çok soru işareti var telefonun yanında değil ayrı bir yerde bulunması montuyla birlikte.. Kaybolduysa telefonla neden kimseye ulaşmaya çalışmadı ve o soğuk hava da neden montunu çıkardı meditasyon yaparken rahat haraket edemem diyemi bıraktı acaba ama telefon bırakılmaz başka yerde montla farklı yerde bulunması 4 gün yerde yatarak kalkıp telefonunu eline alıp yardım istememesi tuaf evet sırlarıyla gitti umarım çözülür herşey

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