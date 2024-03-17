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Milyonluk liman kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen konteyner gemisi kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada 40 milyon dolarlık hasar olduğu tahmin ediliyor.

Milyonluk liman kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Limanda 40 milyon dolarlık hasar olduğu tahmin ediliyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 368 metre uzunluğunda ve 51 metre genişliğindeki konteyner yüklü geminin kıyıdaki 3 kule vinci çarparak devirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Limanda 40 milyon dolarlık hasar olduğu tahmin edilirken, kaza sebebiyle çevre limanlarda yoğunluk olacağı aktarıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında ilçenin Kirazlıyalı Mahallesinde bulan Evyapport isimli liman işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hong Kong bayraklı Taywanlı şirkete ait "YANG MING" isimli 368 metre uzunluğunda ve 51 metre genişliğindeki konteyner yüklü gemi, rıhtıma aborda olma manevrası yaptığı esnada kıyıdaki kule vince çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 3 kule vinç büyük bir gürültüyle sırayla devrildi. 137 metre uzunluğundaki vinçlerden birinin kopan kolu, gemi üzerindeki konteynerlerin üzerine düştü. Bu sebeple konteynerlerden bazıları ise denize düştü.

İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin termal kamera ve fiziki incelemelerinde ölen ya da yaralanan kimsenin olamadığı tespit edildi. Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise herhangi bir çevre kirliliğine rastlanmadığı aktarıldı.

Çevre limanlarda yoğunluk oluşacak

Öte yandan, limanda 40 milyon dolarlık hasar olduğu tahmin ediliyor. 3 vincin tamamen yıkılmasından kaynaklı belli bir süre daha çevre limanlarda da yoğunluk olacağı bildirildi. Konuya ilişkin incelmeler sürüyor.

Milyon dolarlık kaza kamerada

Öte yandan, milyon dolarlık kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, rıhtıma doğru ilerleyen dev konteyner gemisinin kule vinçlere çarptığı ve vinçleri sırayla devrildiği görülüyor. Ayrıca devrilen vinçlerden birinin kopan kolunun gemideki konteynerlerin üzerine düştüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Körfez Güvenlik Kaza 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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