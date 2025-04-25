Milwaukee Yargıcı, Göçmen Sanığa Kaçma Yardımından Gözaltına Alındı

ABD'de Milwaukee İlçe Mahkeme Yargıcı Hannah Dugan, göçmen bir sanığın kendisini tutuklamaya gelen federal yetkililerden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

ABD yargısında göçmen krizi çıktı. Milwaukee İlçe Mahkeme Yargıcı Hannah Dugan, göçmen bir sanığın kendisini tutuklamaya gelen federal yetkililerden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Hazırlanan suç duyurusuna göre, Dugan, 18 Nisan'da mahkeme salonundaki sanık Flores-Ruiz'i gözaltına almak için gelen ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarına izin vermedi. Daha sonra ise, Flores-Ruiz'in gözaltına alınmasını engellemek için onu kamuya kapalı bir alandan çıkararak gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı.

Dugan'ın 15 Mayıs'ta savunma yapması bekleniyor

İlçe yargıcı olarak 2016'da göreve başlayan Dugan, "Bu durum, savcılık takdir yetkisinin son derece saldırgan bir biçimde kullanılması gibi görünüyor" açıklamasını yaptı.

Adli süreci engellemek ve bir kişinin tutuklanmasını önlemek amacıyla onu gizlemekle suçlanan Yargıç Dugan'ın 15 Mayıs'ta suçlamalara karşı savunma yapması bekleniyor.

"Hiç kimse hukukun üstünde değildir"

Başsavcı Pam Bondi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hiç kimse hukukun üstünde değildir" dedi.

Milwaukee County Yöneticisi David Crowley, karar tepki göstererek, "Trump'ın FBI'ı, adalet aramaktan çok federal kolluk kuvvetlerini bir silah olarak kullanmakla, sürecin dışına çıkarak insanları cezalandırmakla ve muhalifleri sindirmekle ilgileniyor" ifadelerini kullandı. - WISCONSIN