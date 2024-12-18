Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Heyetini Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Gurbanov ve heyetini kabul etti. Kabulde Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni de yer aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Gurbanov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kardeş Azerbaycan'ın Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Gurbanov'u ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni de hazır bulundu" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa