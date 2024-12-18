Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Heyetini Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Gurbanov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kardeş Azerbaycan'ın Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Gurbanov'u ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni de hazır bulundu" ifadelerine yer verildi. - ANKARA