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Suriye'deki tansiyonu düşürmek için MİT devrede

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Mehmetçik tarafından terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki provokasyonlara ilişkin MİT harekete geçti. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada "Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de durumu kontrol altına almak, sükunet ve güvenliği sağlamak amacıyla sahada yoğun bir şekilde çalışmalar yürütmekte olup, konuya ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımız düzenli olarak bilgilendirilmekte ve sahadaki tüm kurumlarla koordinasyon sağlanmaktadır." denildi.

Suriye'de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Operasyonları'yla Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde gerilim tırmanırken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da teyakkuza geçti.

Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayının ardından kentte patlak veren olayların yankıları sürerken bugün de Suriye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altında tuttuğu bölgelerde karışıklık çıktı. Azez, El Bab ve Afrin'de, Türkiye'den gelen tırlara provokatör bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Provokatör şahıslar, Türk bayraklarına da çirkin saldırıda bulundu.

Suriye'deki tansiyonu düşürmek için MİT devrede

MİT SAHAYA İNDİ

Yaşanan provokasyonlar sonrası MİT de devreye girdi. Güvenlik kaynaklarından konuyla ilgili açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de durumu kontrol altına almak, sükunet ve güvenliği sağlamak amacıyla sahada yoğun bir şekilde çalışmalar yürütmekte olup, konuya ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımız düzenli olarak bilgilendirilmekte ve sahadaki tüm kurumlarla koordinasyon sağlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Suriye'deki tansiyonu düşürmek için MİT devrede

NE OLDU?

30 Haziran akşamı, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun, yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından kentte olaylar meydana geldi. Provokatif olaylar, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Operasyonları'yla Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelere de sıçradı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde provokatörlerin, Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalıştığı, askerlerin de göstericileri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, Türkiye'den Suriye'ye giden tırların ve Türk plakalı araçların da taşlandığı kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Suriye Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Ben bilmemm:

MIT yeni mi devreye girdi? Yeni mi sahaya indi ?

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Bay Che:

belkide bildirdiğine kişi bu işlerin nedeni planlayıcısıdır.(bop)

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