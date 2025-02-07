MİT'in hedef listesindeydi! Terörist Murat Keleş, nokta operasyonu ile öldürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Berhudan Harun" kod adlı Murat Keleş'i, Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Şırnak Silopi'de, 5 Mayıs 2016'da, güvenlik güçlerine ait zırhlı araca yönelik roketatarlı saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Yaşar Yavaş'ın kanını yerde bırakmadı.
MİT'İN HEDEF LİSTESİNDEYDİ
2016 yılındaki çukur-barikat olaylarında Şırnak Silopi'de güvenlik güçlerinin zırhlı aracına yönelik düzenlenen roketatarlı saldırının faillerinden olan PKK/KCK'lı Murat Keleş, MİT'in öncelikli hedef listesindeydi.
HEDEFİNDE METROPOLLER VARDI
MİT istihbarat ağı sayesinde, metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere batı illerine patlayıcı aktarımı faaliyetlerini organize eden Keleş'in yerini tespit etti.
SAKLANARAK YAŞIYORDU
Türkiye'de 'terör nitelikli suçlardan' aranırlık kaydı bulunan Berhudan Harun kod adlı Murat Keleş'in, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk kırsalında sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttüğü belirlendi. Keleş'in uzun süredir MİT'e hedef olmamak adına saklanarak yaşadığı öğrenildi. MİT'in radarında olan PKK/KCK'lı terörist, gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.