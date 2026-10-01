Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği operasyon ile Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip’i, deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmak üzereyken yakaladı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği operasyon ile Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip’i, deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmak üzereyken yakaladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği operasyon ile Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip'i, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı