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Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği operasyon ile Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip’i, deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmak üzereyken yakaladı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği operasyon ile Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip’i, deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmak üzereyken yakaladı.
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Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği operasyon ile Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip’i, deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmak üzereyken yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği operasyon ile Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip'i, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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