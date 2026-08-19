Haberler

Milletvekilini bıçaklayan zanlı adliyede: 'Çok pişmanım'

Milletvekilini bıçaklayan zanlı adliyede: 'Çok pişmanım'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ve 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Keleş, pişman olduğunu ve vekilin yaşamasına sevindiğini söyledi; olayın parti ilçe başkanlığı husumetinden kaynaklandığı ifade edildi.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ve diğer 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı Seydi Ahmet Keleş, sevk sırasında, "Çok pişmanım, vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Yaşadığına çok seviniyorum" dedi.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayarak kaçan ve daha sonra teslim olan CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ile olayda dahli olan diğer 4 zanlı emniyette tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliye sevk edildi. Sevk sırasında adliye çevresinde yol güvenlik önlemleri alınırken zanlı Seydi Ahmet Keleş olay nedeniyle pişman olduğunu ve vekilin hayatta olmasına sevindiğini söyledi.

"Yaşadığına seviniyorum, çok pişmanım, benim arkadaşım"

Sevk sırasında basın mensuplarının sorularına cevap veren zanlı Seydi Ahmet Keleş, "Pişmanım, bilerek yapmadım. Çok pişmanım, vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Yaşadığına çok seviniyorum" ifadelerini kullandı.

Olayın nedeni parti ilçe başkanlığı

Öte yandan zanlının emniyetteki ifadesinde olayın, Yeni Parti Oğuzeli ilçe başkanlığının başka bir isme verilmesi nedeniyle aralarında başlayan husumet nedeniyle yaşandığını ifade ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu

Kuytulcular operasyonunda bomba detay! Bu yöntemi ilk kez duyacaksınız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe kadroya almayıp yüzüne bakmamıştı: Barcelona talip oldu

Fenerbahçe kadroya almayıp yüzüne bakmamıştı: Barcelona talip oldu
Mahallede kuduz alarmı! Giriş çıkışlar yasaklandı, karantina başladı

Mahallede alarm! Giriş çıkışlar yasaklandı, karantina başladı
Burun estetiği faciayla sonuçlandı: Kadının hayatı kabusa döndü

Burun estetiğinden sonra bu hale geldi: Kadının hayatı kabusa döndü
Görme engelli futbol maçında atılan gole bakın

Görme engelli futbol maçında atılan gole bakın
13 yıl Galatasaray'da görev yapmıştı! Süper Lig ekibiyle anlaştı

13 yıl Galatasaray'da görev yapmıştı! Süper Lig ekibiyle anlaştı
Vapur yolculuğunda ilginç anlar! Yolcular mankenden gözünü alamadı

Vapurda ilginç anlar! Yolcular mankenden gözünü alamadı
Fransa'da kan donduran iddia: Bakanlığa iş görüşmesine gelen yüzlerce kadına ilaç verildi

Skandal iddia: Bakanlıkta iş görüşmesine gelen 250 kadına ilaç verildi