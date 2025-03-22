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Milletvekili Yücel Bulut, Şiddet Mağduru Keçiyi Sahiplendi

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Tokat'ta 25 keçiyi yakarak telef eden zanlının tutuklanmasının ardından MHP'li Milletvekili Yücel Bulut, barınağı ziyaret ederek bir keçinin bakımını üstlendi ve hayvan sevgisini vurguladı.

Milletvekili şiddet mağduru keçiyi sahiplendi

TOKAT - Tokat'ta 25 keçiyi yakarak telef eden zanlının tutuklanmasının ardından barınağı ziyaret eden MHP'li Yücel Bulut, "Biz bu ülkenin hayvanına, kuşuna, her şeyine aşığız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Zile ilçesine bağlı Şeyhköy köyünde küçükbaş hayvanlara yönelik vahşet görüntüleriyle ülke gündemine oturan Ayhan A. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise korkunç bir tabloyla karşılaşılarak 25 keçinin yakılarak telef edildiği tespit edilmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ayhan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vahşetin ardından gündeme gelen olayla ilgili keçilerin barındırıldığı alanda incelemelerde bulunan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, duyarlılığıyla takdir topladı. Barınaktaki keçilerden birinin bakımını da gönüllü olarak üstlenen Bulut, "Bu işin bir de rahmani tarafı var. Biz bu ülkenin hayvanına, kuşuna, her şeyine aşığız," ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - 3.Sayfa
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