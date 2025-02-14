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Milletvekili İbrahim Yurdunuseven trafik kazası geçirdi

Milletvekili İbrahim Yurdunuseven trafik kazası geçirdi
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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, geçirdiği trafik kazasında hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yurdunuseven ile danışmanı hastanede tedavi altına alındı.

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, geçirdiği trafik kazasında hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile danışmanı Hayati Kanat, bir program sonrası Afyonkarahisar'a dönerken kaza yaptı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Milletvekili Yurdunuseven ile danışmanı Hayati Kanat Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde müşahade altına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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