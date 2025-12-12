Milletvekili Mustafa Canbey'in adını kullanarak dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'in, isminin kullanılarak bazı vatandaşları "kamuda işe yerleştirme" vaadiyle dolandıran 2 kişi tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan şikayetler üzerine harekete geçildiğini ifade eden Milletvekili Mustafa Canbey, konuyla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'na derhal bilgi verildiğini söyledi.

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı

Vatandaşların aktardığı bilgiler doğrultusunda yapılan girişimler sonrası, ilgili şahıslar hakkında güvenlik güçlerinin hızlı bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Canbey, "İ.A. ve Y.Ö. isimli kişiler yakalanarak adli makamlara sevk edildi" dedi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, 'kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' suçundan Balıkesir 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla ayrı ayrı tutuklandı.

Milletvekili Mustafa Canbey, kamu görevini suiistimal ederek vatandaşların umutlarını istismar eden kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Açıklamasında sert ifadeler kullanan Canbey, şöyle konuştu:

"Bir milletvekilinin adını kullanarak vatandaşlarımızı kandırmak, onların zor durumlarını istismar ederek maddi çıkar elde etmek kabul edilemez. Bu tür kirli girişimlere, milletimizin güvenini sömürenlere asla müsaade etmeyiz. Benim veya çalışma arkadaşlarımın adı kullanılarak herhangi bir iş vaadiyle para talep edilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Böyle bir durumla karşılaşan herkesin hiç vakit kaybetmeden emniyete ve savcılığa başvurması büyük önem taşımaktadır" dedi. - BALIKESİR