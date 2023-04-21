- Millet Cami'nde bayram namazını kılan Davutoğlu'na depremzede tepkisi

GAZİANTEP - Bayram namazını Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Fatih Millet Cami'nde kılınan Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'na bir depremzede tepki göstererek, "Nurdağı'na hoş gelmiş ama yanlış yere gidiyor" dedi.

Gelecek partisi Genel başkanı Ahmet Davutoğlu, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bayram namazını kıldı. Fatih Millet Cami'nde bayram namazı kılan Davutoğlu, burada vatandaşlarla bayramlaştı. Bazı depremzedeler Davutoğlu'na ilgi gösterirken, bir depremzede ise tepki gösterdi. İsmini vermek istemeyen bir depremzede, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun, HDP'nin de destek verdiği Millet İttifakı'nda yer almasına anlam veremediklerini ifade ederek, "Ahmet Davutoğlu, Nurdağı'na gelmiş. Hoş gelmiş ama yanlış yere gidiyor. Nereye gittiği bilmiyor. Biz bu adamdan böyle bir şey ummuyorduk. Nereye gidiyor belli değil. Yakıştıramadık" diye tepki gösterdi.

Davutoğlu, ilçedeki programında depremzedelerle de bir araya geldi.