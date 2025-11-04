Milas-Yatağan Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü

Milas- Yatağan karayolunda süt toplama aracının mermer yüklü TIR'ı arkadan çarpması sonrası meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre O.K. yönetimindeki 48 ACU 437 plakalı süt toplama aracı Yatağan Eskihisar Mahallesi mevkisinde Milas istikametinden Yatağan'a seyir halinde iken önünde seyreden 09 AEF 042 plakalı mermer yüklü TIR'ı arkadan çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası olay yerine jandarma, trafik, 112 ambulans ve itfaiye ekipleri sek edildi. Kazada 48 ACU 437 plakalı araç sürücüsü O.K. araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç içinde çıkarılan O.K.'nin yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Kaza sonrası Milas-Yatağan karayolu geçici süre trafik ulaşımına kapandı. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA