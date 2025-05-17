Milas'ta Trafik İhlalleri Kameralara Yansıdı
Muğla'nın Milas ilçesinde, trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin tehlikeli hareketleri araç kameralarına yansıdı. Vatandaşlar, trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerin artırılmasını talep etti.
Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halinde trafik kurallarını yok sayan ve ihlal yapan sürücüler, araç kamerlarına yansıdı.
Milas ilçe genelinde ağır vasıta kamyonlar, tırların karayolunda tehlikeli bir şekilde güvenlik şeridini kullanmaları, bazı araçların da ters yönden ilerlemesi ilçedeki trafik güvenliğinin sorgulanmasına sebep oldu. O anlar, başka araçların kameralarına yansırken, vatandaşlar trafikte huzur ve güvenliğin saülanması amacıyla, trafik denetimlerinin sıklaştırılmasını talep etti. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa