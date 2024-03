Milas'ta servis minibüsleri çarpıştı: 29 yaralı

Milas'ta servis minibüslerinin çarpıştığı feci kaza kamerada: 29 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde servis minibüslerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 29 kişi yaralanırken, kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah erken saatlerde Beçin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde seyir halinde olan servis minibüsü yol üzerinde u dönüşü yapan bir diğer servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüslerinden birisi devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 29 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Milas ve Yatağan'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Kaza anı kameraya yansıdı"

Milas'taki kaza bir işletmenin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde yolda ilerleyen servis minibüsünün u dönüşü yapan başka bir servis minibüsüne çarpması ve minibüsün devrilmesi yer alıyor.