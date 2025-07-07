Milas'ta Düzensiz Göçmenlere Yardım: 20 Kişi Kurtarıldı
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında arıza yapan fiber tekne içindeki 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Kurtarılanların arasında 8 çocuk da bulunuyor.
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında seyreden ve içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekne arıza yapınca yapılan yardım çağrısı sonrası 8'i çocuk 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Milas ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisindeki 12 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarılmış ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa