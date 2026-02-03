Haberler

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil zanlısı ve yardım eden akrabası adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren katil zanlısı N.A. ve ona yardım eden akrabası, yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay, güvenlik kameraları ile ortaya çıkarıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil zanlısı ve zanlının evinde saklanmasına yardım eden akrabası, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz gün Milas ilçesi Hamdi Mergen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde çalıştığı markete giden 38 yaşındaki Özlem Arslan, boşanma aşamasındaki eşi olduğu belirlenen N.A. isimli kocası tarafından yolda önü kesildi. Yaklaşık bir buçuk saat 2 çocuğunun annesini bekleyen N.A., eşinin önünü kesip bir süre konuştuktan sonra onu bıçaklamaya başladı. Defalarca bıçaklanan talihsiz kadın aldığı bıçak darbelerinden sonra hareketsiz kalıp yere yığılırken, katil zanlısı N.A. ise olay yerinden kaçtı.

Şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, yapılan incelemeler sonucu saldırganın olayın ardından Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ne kaçtığı tespit edildi. Şüpheli N.A. ve saklanmasına yardım eden akrabası düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Ayrıca yapılan araştırmada, şüphelinin olay sırasında telefon taşımadığı, olay yerine uzak bir noktada aracından indiği ve yaklaşık 1,5 saat çevrede bekledikten sonra saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Cinayetin ardından başka bir araçla olay yerinden kaçan şüphelinin, kaçış sırasında üzerindeki kıyafetleri yolda değiştirdiği, bot ve ayakkabıları dahil olmak üzere kullandığı giysileri bir çöp konteynerine attığı tespit edildi.

Yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı ve şüphelinin saklanmasına yardım eden akrabası gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
