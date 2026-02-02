Haberler

Çalıştığı markete giderken öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde sokak ortasında markete giden 38 yaşındaki Özlem Arslan, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı N.A., yapılan çalışmalara sonucu yakalandı ve cinayeti itiraf etti.

Muğla'nın Milas ilçesinde sokak ortasında markete giderken öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı. Kadını bıçaklayarak öldüren kişi kadının boşanma aşamasındaki eşi olduğu öğrenildi.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında, hayatını kaybeden 38 yaşındaki Özlem Arslan'ın boşanma aşamasındaki eşi olduğu belirlenen şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan incelemeler sonucu saldırganın olayın ardından Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ne kaçtığı tespit edildi. Kimliği N.A. olarak belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından Mumcular Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Yapılan araştırmada, şüphelinin olay sırasında telefon taşımadığı, olay yerine uzak bir noktada aracından indiği ve yaklaşık 1,5 saat çevrede bekledikten sonra saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Cinayetin ardından başka bir araçla olay yerinden kaçan şüphelinin, kaçış sırasında üzerindeki kıyafetleri yolda değiştirdiği, bot ve ayakkabıları dahil olmak üzere kullandığı giysileri bir çöp konteynerine attığı tespit edildi.

Gözaltına alınan katil zanlısının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
